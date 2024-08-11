في ظلِ تردي الأوضاع المعيشية في ليبيا، ومصفوفة التحديات اليومية التي يُواجهها المواطن الليبي لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، كشفَ مصرف ليبيا المركيز الستار عن حجم مصروفات المجالس الأربعة خلال 7 أشهر من العام الحالي.

ووفقًا لبيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، بلغت نفقات المجالس الأربعة خلال السبعة أشهر الماضية ما يقارب 2.5 مليار دينار، موزعة على النحو التالي:

مجلس الوزراء «حكومة الوحدة» قرابة 1.5 مليار دينار، في حين بلغ حجم مصروفات مجلس النواب 700 مليون دينار، فيما أنفق المجلس الرئاسي 321 مليون دينار، بينما بلغت نفقات مجلس الدولة 29 مليون دينار.

على الرغم من هذه المصروفات الضخمة، إلا أن المواطن الليبي لا يزال يواجه تحديات كبيرة في حياته اليومية، بدءً من الحصول على علاجٍ ناجع، وتوفرّ الأدوية، وغلاء الأسعار وتدني قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية ناهيك عن صعوبات مستمرة في الحصول على السيولة النقدية، الأمر الذي يزيد من تعقيد حياتهم ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

بلا شكّ… تدعو هذه المصروفات الضخمة -بشكل ملحّ- إلى ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق الحكومي وتوجيهها بشكل أكثر فعالية نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية.

وفيما يلي البيانات بالإرقام:

نفقات المجالس الأربعة على أعتاب 2.5 مليار دينار خلال 7 أشهر

مجلس الوزراء «حكومة الوحدة» قرابة 1.5 مليار دينار.

⁠ مجلس النواب 700 مليون دينار.

المجلس الرئاسي: 321 مليون دينار.

مجلس الدولة 29 مليون دينار.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي