مفوضية الانتخابات: ورشة لتعزيز مكافحة المعلومات المضللة وحماية الانتخابات
مفوضية الانتخابات... ومستجدات الاستحقاق الانتخابي
أخبار ليبيا 24
نظمت مفوضية الانتخابات، وبالتعاون مع شبكة حماية العملية الانتخابية، ورشة عمل تدريبية في مدينة درنة، بالتنسيق مع جامعة درنة، بعنوان: دور شبكة حماية العملية الانتخابية في مكافحة المعلومات المضللة.
وتسعى الورشة التي حضرها عددُ من الطلاب والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز قدرات المشاركين في التحقق من المعلومات المضللة، وتعزيز الحماية الرقمية للعملية الانتخابية.
وبحسبِ مفوضية الانتخابات.. شملت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها التعريف بمفهوم المعلومات المضللة وأنواعها المختلفة، وطرق التعرف على تحيزات وسائل الإعلام، وأهمية التفكير النقدي في مواجهة التضليل الإعلامي، بالإضافة إلى كيفية التعرف على المغالطات المنطقية التي تُستخدم في نشر المعلومات المضللة.
ووفقًا لما نشرتهُ مفوضية الانتخباات عبر منصتها على موقع فيسبوك… تأتي هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المفوضية لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان حماية المعلومات من التضليل والتشويه.
مفوضية الانتخابات تُطلق المرحلة الـ3 من برنامج «الطعون الانتخابية»
وفي سياقٍ منفصل.. أطلقتْ المفوضية العُليا للانتخابات، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المخصص لقضاة الأمور الوقتية في المحاكم الجزئية، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء.
وبحسبِ ما نقلته المفوضية العُليا للانتخابات، تهدف ورشة العمل، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات القضاة المشاركين في مجال الطعون الانتخابية والجوانب المتعلقة بالانتخابات، مشيرةً في منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى أن هذا التدريب يأتي استجابة لمتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ويهدف إلى تأهيل القضاة للتعامل بفعالية مع القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، بحسب منشورها.