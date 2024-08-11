مفوضية الانتخابات: ورشة لتعزيز مكافحة المعلومات المضللة وحماية الانتخابات

نظمت مفوضية الانتخابات، وبالتعاون مع شبكة حماية العملية الانتخابية، ورشة عمل تدريبية في مدينة درنة، بالتنسيق مع جامعة درنة، بعنوان: دور شبكة حماية العملية الانتخابية في مكافحة المعلومات المضللة.

وتسعى الورشة التي حضرها عددُ من الطلاب والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، إلى تعزيز قدرات المشاركين في التحقق من المعلومات المضللة، وتعزيز الحماية الرقمية للعملية الانتخابية.

وبحسبِ مفوضية الانتخابات.. شملت الورشة عدة محاور رئيسية، من بينها التعريف بمفهوم المعلومات المضللة وأنواعها المختلفة، وطرق التعرف على تحيزات وسائل الإعلام، وأهمية التفكير النقدي في مواجهة التضليل الإعلامي، بالإضافة إلى كيفية التعرف على المغالطات المنطقية التي تُستخدم في نشر المعلومات المضللة.

ووفقًا لما نشرتهُ مفوضية الانتخباات عبر منصتها على موقع فيسبوك… تأتي هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المفوضية لتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وضمان حماية المعلومات من التضليل والتشويه.