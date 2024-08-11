مصر تسعى لجذب 15 مليون سائح بحلول نهاية 2024

تسعَى مصر لجذب نحو 15 مليون سائح بنهاية عام 2024، وفقًا لتصريحات وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي.

وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، اعتبرَ أن هذا الحجم من السياح يعد هدفًا جديدًا لبلادِه، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى استقبال 16.5 مليون سائح خلال العام الجاري، ما يعني انخفاض التوقعات السابقة عن المستقبلية.

وبشكلٍ عام.. ووفقًا لبياناتِ وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، استقبلت مدينة العلمين سُيّاح من 104 جنسيات مختلفة هذا العام، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعدّ إنجازًا يعكس التنوع والاهتمام العالمي بالمقاصد السياحية المصرية.

وبشكلٍ عام… حققتْ مصر إيرادات قياسية من قطاع السياحة خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت نحو 4.45 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى فصلي في تاريخ البلاد؛ مما يعكسُ ازدهار القطاع السياحي ودوره الكبير في دعم الاقتصاد المصري.

وفي سياق جذب الاستثمارات… تسعى الحكومة المصرية إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات في البلاد بحلول عام 2030، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر.

إذ تعتزم مصر جذب استثمارات أجنبية بـ3.9 مليار دولار إلى منطقة قناة السويس خلال العام المالي 2023 – 2024.

المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد، قال في كلمته على هامش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول المقام بالقاهرة، إن المنطقة استطاعت جذب استثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار في أول 4 أشهر من العام المالي الحاليّ.