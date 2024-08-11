لليوم العاشر تستمر فعاليات صيف بنغازي وسط تفاعل جماهيري كبير

أخبار ليبيا 24

تستمر فعاليات مهرجان صيف بنغازي المتنوعة، التي لاقت أصداء على مستوى واسع وتناولت أخبار الحفلات التي أقيمت خلال الأيام الماضية، الصحف والقنوات العربية منها موقع بيلبورد عربية، المتخصص بنشر قوائم الأغاني وأخبار الفن العربي.

استمرار الفعاليات المتنوعة بالمهرجان

وإلى جانب حفلات نجوم العرب، يتغنى المهرجان بالفن الليبي الأصيل، إذ شهد المسرح الشعبي، حفل فني ساهر أحياه الفنان القدير سيف النصر رفقة فرقة رواد الموسيقى، إذ تفاعل الجمهور مع الوصلات الغنائية التي أطرب بها سيف النصر جمهوره.

وعلى جانب الرياضات، اختتمت يوم الأمس السبت بطولة قفز الحواجز، والتي شارك بها عدد من الفرسان والفارسات على مستوى، إلى جانب اختتام بطولة الروبوتات والتي فاز بها فريق (Iron saide).

ولأول مرة على مستوى انطلقت يوم الجمعة على شواطئ جليانا البطولة الدولية للشراع، بمشاركة عدد من الدول، تونس، السودان، المغرب، العراق، مصر، جمهورية سيشل، ليبيا.

وينتظر جمهور فنان الراب التونسي بالتي، حفلته والتي ستكون يوم الغد الإثنين، رفقة عدد من الفنانين منصور اناون، سمول إكس، عيسى بن دردف وديجى جادو.

وفي تصريحات صحفية سابقة لأخبار ليبيا 24، قال محمد الزوي المتحدث الرسمي باسم المهرجان إن “أكثر من 90% من الفعاليات يشارك فيها ليبيون، وإشراكهم في معظم المحافل هو إعطاء فرصة للجميع ودعمهم لإيصال رسالتهم.”

يهدف المهرجان إلى إظهار بنغازي خاصة وليبيا عامة بشكل جديد للعالم، ومحو الصورة النمطية حول بنغازي التي حاربت الإرهاب لسنوات طوال.