كعوان عن محاولة اختطافه: الترهيب بالسلاح لن يخيفنا ولن يثنينا

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بعد إجراء انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وحدوث الانقسام الكبير داخل المجلس، بين مؤيد ورافض لنتائج الانتخابات، حاولت مجموعة مسلحة من اختطاف نزار كعوان عضو المجلس.

كعوان يوضح تفاصيل محاولة اختطافه

وفي فيديو مصور ظهر كعوان يتحدث عن الحادثة التي تعرض لها عقب إنتهاء جلسة التصويت ومغادرته لمكتبه “هذا ظهوري الأول منذ محاولة الاختطاف الفاشلة، وأود توضيح مجموعة من الرسائل، هذه المحاولة الغادرة هي المشهد الظاهر لانهيار وتفكك الدولة والإفلات من العقاب، ولست الأول المستهدف بهذا عمل وأتمنى أن أكون الأخير، وتابع كعوان “سنمضي قدمًا في استعادة الدولة والاستقرار، واستعادة دولة القانون، ولن نتردد ولن نتراجع”.

وعن الحادثة يوضح “ما حدث أنني توجهت لجلسة المجلس الأعلى للدولة وأدليت بصوتي وتوجهت لمكتبي، وكنت عائد لبيتي وقبل أذان المغرب بدقائق تعرضت لمحاولة اختطاف غادرة تحت تهديد السلاح لي ولمرافقي، وأضاف “كنت أستطيع أن اصطحب حراسات ولكني أعيش كما يعيش الليبيين، وتم الهجوم عليَّ بـ3 سيارات و7 أشخاص، وحاولوا كسر نوافذ السيارات وقاومنا هذا الهجوم، واستطعنا اللوذ بالفرار”.

وتابع “توجهنا بعدها فورا لمكتب النائب العام بصحبة السيارة التي تعتبر دليل مهم، وكلي ثقة بمكتب النائب العام ومؤسسة القضاء، وأنها ستستطيع ملاحقة المجرمين”.

وأكد أن هذه المحاولات لإسكاته لن تجدِ نفعاً “لو كانت الغاية هي إسكاتي أو تخويفي فهذ المحاولات لن تجدي مثل هذه المحاولات والأساليب الرخيصة، والترهيب بالسلاح لن يخيفنا ولن يثنينا”.