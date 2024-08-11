زلاف ليبيا تستعرض للوطنية للنفط خطتها لرفع الإنتاج إلى 15 ألف برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

تعمل مؤسسة ليبيا للنفط على رفع الإنتاج المحلي من النفط والغاز خلال هذا العام، وأعلنت اليوم شركة (زلاف ليبيا) التابعة للمؤسسة عن توقعاتها لوصول إنتاجها إلى 15 ألف برميل يوميًا نهاية العام الجاري 2024.

استعراض خطط المؤسسة لعام 2025

وبحسب بيان مؤسسة النفط أوضحت أن هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج تشمل كذلك معدلات الإنتاج المتوقعة من النفط والغاز الحر والمصاحب لـ10 سنوات قادمة.

وناقش الاجتماع الذي جرى في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، خططها ورؤيتها التي ستتبعها خلال عام 2025، إلى جانب استعراض خطط ومشاريع زيادة الإنتاج.

ووفقا للبيان حضر الاجتماع مديرو الإدارات الفنية بالمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء لجنة إدارة شركة (زلاف ليبيا)، وممثلون عن شركات الجوف وتقنية ليبيا والوطنية للحفر والوطنية للإنشاءات.

وتعد شركة (زلاف ليبيا) مشروع وطني مملوك بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتأسست في العام 2017، بموجب قرار مجلس الإدارة السابق للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، من أجل تطوير الحقول المكتشفة وتقييمها والتي ولم تُنتج بعد، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز وخلق تنمية مستدامة في المناطق الإنتاجية والصناعية.

وفي سياق آخر، في ظل التوترات الأخيرة الحاصلة جراء إقفال حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول الليبية، شدد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي على أهمية إدارة الإنفاق العام وعوائد النفط بطريقة شفافة، وذلك من خلال اعتماد إدارة مشتركة تضمن توزيع العائدات بشكل عادل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.