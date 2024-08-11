رئيس الحكومة الليبية يصل مصر في أول زيارة رسمية لبحث سبل التعاون المشترك

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يزور أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية جمهورية مصر للقاء نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث عدد من الملفات الهامة بين البلدين منها تأمين الحدود، والإعمار والتنمية.

توطيد العلاقات الثنائية مع مصر

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية د. أسامة حماد، زيارة رسمية، إلى جمهورية مصر العربية للقاء نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، رفقة

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة التي تعد الأولى رسمياً له خارج البلاد، والوفد المرافق له والذي يتكون من المهندس بالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وحاتم العريبي مدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية، السيد رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي والسادة وزراء الحكومة المصرية.

وبحسب بيان الحكومة عقد اجتماع تقابلي مع السادة رئيس ووزراء الحكومة المصرية، تم من خلاله بحث التعاون في كافة الأصعدة وعلى رأسها تأمين الحدود، والإعمار والتنمية، والقضايا المشتركة بين البلدين، إذ سيتم تفعيل عدد من الاتفاقيات، وتشكيل لجان وزارية من الدولتين للإشراف عليها.

وبدوره، ثمّن رئيس الحكومة ومدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا جهود دولة مصر الشقيقة في عملية الإعمار عبر الشركات التابعة لها، وأكد بالقاسم حفتر عن رغبة الدولة الليبية إلى المزيد من الشركات المختصة في اعادة الإعمار والتوسع في المشاريع الخدمية و التنموية في كافة أنحاء البلاد و تسهيل حركة دخول البضائع عبر المنفذ البري بين الدوليتين وعلى وقوفها مع الشعب الليبي خلال كارثة دانيال التي أضرت بمدن الجبل الأخضر.

ومن جانبه، أكد حاتم العريبي، على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطبي والأدوية والاستفادة من استجلاب العناصر الطبية و الطبية المساعدة للعمل في ليبيا و تدريب الكوادر الطبية الليبية وتفعيل الاتفاقيات في هذا المجال، وفقاً للبيان.