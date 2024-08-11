الملك عبدالله يؤكد: الأردن لن يكون ساحة للحرب

أخبار ليبيا 24

في ظل تصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وعدم تمكن جهود الوساطة الدولية من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يؤكد أن بلاده ليست ساحة للحرب، ولن يسمح بتعريض شعبه للخطر.

محاولات دولية لمنع التصعيد

وأكد الملك عبدالله على “ضرورة بذل أقصى الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، والتوصل إلى تهدئة شاملة، تجنباً للانزلاق نحو حرب إقليمية”.

وتابع “المنطقة ستبقى عرضة لتوسع دائرة الصراع الذي يهدد استقرارها، ما دامت الحرب على غزة مستمرة، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب، من خلال التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار”.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن “الأردن أبلغ إيران وإسرائيل بشكل واضح وصريح، أنه لن يسمح لأحد بأن يخترق سماء المملكة ويعرض حياة الأردنيين للخطر”، خاصة أن الحوثيين أعلنوا فيما سبق عن استعدادهم لمهاجمة أي دولة تسهل على إسرائيل ارتكاب المجازر في قطاع غزة.

وأضاف الصفدي «سيتم إسقاط أي هدف في سماء الأردن، ولن يسمح الأردن باستخدام أجوائه، وسيتم التصدي لأي شيء يمر فوق أجواء الأردن نعتقد أنه خطر علينا وعلى الأردنيين”.

وأطلقت إيران منتصف أبريل الماضي أكثر من 300 طائرة مُسيَّرة وصاروخ على إسرائيل، رداً على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، في هجوم مباشر غير مسبوق تم «إحباطه» وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وأكد الأردن حينها أنه اعترض “أجساماً طائرة” خرقت أجواءه تزامناً مع الهجوم الإيراني على إسرائيل، متعهداً التصدي لأي تهديد “من أي جهة كانت”.