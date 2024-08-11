الدولار يرتفع أمام نظيره الدينار إلى 7.10 دينار في السوق الموازية

شهدتْ أسعار العملات الأجنبية تقلبات ملحوظة مقارنةً بالدينار في السوق الموازية، إذ سجل سعر صرف الدولار أمام نظيره الدينار 7.10 دينار، بينما بلغ سعر صرف اليورو مستوى 7.60 دينار، في حين حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا مسجلًا 8.75 دينا، بينما بلغ سعر كسر الذهب عيار 18 قيمة 402 دينار.

أما أما بالنسبة لليرة التركية، فقد بلغت قيمتها 0.20 دينار، في حين استقر الدينار التونسي عند 2.15 دينار ليبي.

ومنذ أغسطس من العام 2023.. سجلت قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية تدنيًا ملحوظًا نتيجة لضعف السياسات النقدية التي يتبعها المصرف المركزي، بالإضافة إلى سيطرة تجار السوق السوداء على تحديد الأسعار، مما أدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

أما في تعاملات السوق الرسمية، انخفض الدولار مقابل الدينار إلى 4.80 دينار، في حين تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي

انعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نتيجة النزاعات السياسية والاضطرابات، على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضعفالسياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي مثل تحديد سعر الصرف أو التحكم في المعروض النقدي، إلى جانب عامل زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في حين أن العرض من الدينار قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب، كما ساهم تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية في ضعف قيمة الدينار، فضلاً عن العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسّ للإيرادات في ليبيا.