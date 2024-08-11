الحكومة الليبية تدرس تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في سبها

أخبار ليبيا 24

ضمن المشاريع التنموية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية بالمنطقة الجنوببة وخاصة عاصمتها سبها، ستعمل شركة “ناس” التركية على تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأحدث التقنيات لحل أزمة المدينة.

معالجة مياه الصرف الصحي بسبها

جاء ذلك خلال اجتماع بين محمد دومة، وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية وممثلي شركة “Nas” التركية بحضور مدير عام الشركة التركية، مدير عام ائتلاف الشركات التركية، ومديري المكاتب بالوزارة وقد عرضت الشركة التركية خلال الاجتماع تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة سبها باستخدام تقنية “بيلوجي” المتطورة.

وبحسب البيان، أوضح مدير عام شركة “Nas” أن المحطة المقترحة ستكون من النوع البيولوجي المتقدم، والتي تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي بطريقة فعالة وصديقة للبيئة. وأضاف أن هذه التقنية ستضمن إنتاج مياه نظيفة وآمنة يمكن إعادة استخدامها في الأغراض الزراعية أو الصناعية.

من جانبه، أعرب دومة عن ترحيبه بهذا العرض، مؤكدًا على أهمية المشروع في تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في ليبيا. وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة العرض بعناية والنظر في إمكانية التعاون مع شركة “Nas” لتنفيذ هذا المشروع الحيوي.

التعاون مع شركات صينية

وفي سياق آخر بحث دومة مع وفد من شركة “Sichuan Jade oil & gas Technology Service Co., ltd” الصينية، سبل التعاون في مجال تقنيات المياه والصرف الصحي.

ناقش الخبراء من الجانبين إمكانية إجراء دراسات مشتركة وتبادل الخبرات، مما يسهم في الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة الصينية لتحسين كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، على مستوى البلاد.