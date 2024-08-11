الأرصاد: رطوبة عالية في المناطق الساحلية وأمطار غزيرة جنوبًا
الأرصاد: حرارة معتدلة على أغلب مناطق البلاد
أخبار ليبيا 24
من المتوقع أن تستمر السحب الرعدية في التكاثر من حين إلى أخر علي الجنوب الشرقي خاصة المناطق الحدودية يصحبها أمطار جيدة، بينما يبقى الطقس دون تغير على بقية مناطق البلاد، بحسبِ مركز الأرصاد.
مناطق «رأس حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»
من المتوقع أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحبانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح على أغل المناطق ما بين (31–35)مْ، مع رطوبة نسبيًا عالية خاصة على المناطق الساحلية.
مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»
من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الاخضر، في حين توقعت الأرصاد أن تكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا فترة المساء على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين(30-35)مْ، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.
مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»
بحسب الأرصاد فمن المتوقع أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد خاصة القطرون ومحيطها، أما الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين (38–40)مْ.
مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»
توقع مركز الأرصاد أن تكون يتخلل السماء سحب رعدية ممطرة تتكاثر من حين لأخر خاصة على المناطق الحدودية مما تسبب في جريان بعض الأودية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (37–40)مْ، وفقًا للأرصاد.