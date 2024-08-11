إخلاء مستشفى عطية السايح بالكفرة من النزلاء لغزارة الأمطار

أخبار ليبيا 24

أعلن عبدالله سليمان حامد المتحدث الرسمي باسم بلدية الكفرة، إخلاء مستشفى الشهيد عطية الكاسح من جميع النزلاء نتيجة لغمر المستشفى بمياه الأمطار الغزيرة.

ارتفاع منسوب مياه الأمطار

وقال حامد أن منسوب المياه ارتفع داخل المستشفى الذي يقع بمنطقة منخفضة بالمدينة، ويعد مستشفى عطية الكاسح هو المستشفى الرئيسي بالمدينة ويستقبل في أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين، لتضاف هذه الأزمة ضمن الأزمات التي تعاني منها المدينة.

وضربت السيول جراء الأمطار الغزيرة عدد من احياء مدينة الكفرة حيث غمرت عدد من منازل المواطنين .

وقام جهاز الاسعاف الكفرة بإخلاء عدد 10 حالات من مستشفى الشهيد عطية الكاسح الذي تعرض لتدفع المياه، وتدفقها بشكل كبير داخل المستشفى.

وأعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح خروجه عن الخدمة وذلك نتيجة للأمطار الغزيرة والرياح القوية حيثُ تم نقل المرضى بناء على الخطة المعدة مسبقاً للغرفة.

ونوه حامد بأن العمليات الطارئة سوف تكون في مستشفى شهداء الهواري القروي الكفرة أما باقي الحالات سوف يتم استقبالها في عيادة بزيمة الجديدة المجمعة، و عيادة شهداء عفون المجمعة، و مجمع عيادات ليبيا .

وأعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الأحد، هطول كميات قياسية من الأمطار على الكفرة لم تشهدها المدينة منذ العام 1952، حيث سجلت خلال ساعة فقط 46 ميلليمترًا، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على فيسبوك.

وحذر مركز الأرصاد في وقت سابق اليوم من خلايا رعدية ممطرة على مناطق الجنوب خاصة المناطق الحدودية مع تشاد والسودان والنيجر.