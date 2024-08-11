وقف إنتاج حقل الشرارة يرفعُ أسعار النفط العالمية

حققتْ أسعار النفط مكاسب ملحوظة في جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، محققة أول ارتفاع أسبوعي منذ يوليو الماضي؛ متاثرةً بوقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، أحد أكبر الحقول في ليبيا بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف برميل يوميًا.

ارتفع سعر خام برنت ليصل إلى 79.66 دولار للبرميل، بينما استقر الخام الأمريكي عند 76.84 دولار للبرميل. وأوضح محللون اقتصاديون أن هذا الارتفاع يعكس مخاوف المستثمرين من تقلص الإمدادات النفطية، إلى جانب التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط

وتربعتْ ليبيا على المرتبة الأولى أفريقيا في العام 2023، كأكبر منتج للنفط، ووقف الإنتاج في حقل الشرارة أدى إلى تأثيرات ملحوظة على الأسواق العالمية نتيجة لهذا التوقف، بحسبِ محللي الأسواق.

بدورها أعلنتْ شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة النفطي عن وقف عمليات إنتاج النفط الخام تدريجيًا وإيقاف الإمدادات من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأرجعتْ شركة أكاكوس النفطية سبب الإيقاف إلى امتثالها لمطالب أهالي الجنوب وبما يسمى حراك فزان المحتجين لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في نقل مقر الشركة إلى أوباري وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخفض الانبعاثات الغازية

وقالت شركة أكاكوس للعمليات النفطية في بيان: «من خلال متابعة لجنة إدارة المشغل للمجريات الواق بالحقل من خلال تلقيها العديد من التقارير الواردة من إدارة الحقل وإدارة العمليات وتواصلها مع الأطراف ذات العلاقة وإخطارها للمؤسسة الرطنية للنفط وإحاطتها بكافة المستجدات، عكفت لجنة إدارة المشغل على عقد عدة اجتماعات طارئة مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة بغية توجيهها لاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تكفل سلامة كوادر الشركة والحفاظ على أصولها ومقدراتها والشروع الفوري في عنلية الإيقاف التدريجي للإنتاج» بحسب البيان.