منفذ «رأس اجدير» بوابة تجارية حيوية

يشهدُ منفذ «رأس اجدير» الحدودي نشاطًا تجاريًا مكثفًا بين ليبيا وتونس، إذ يعد بوابة تجارية حيوية تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفقًا للمرصد التونسي لحقوق الإنسان، تقدر القيمة المالية التي تدخل تونس سنويًا عبر هذا المنفذ بـ 29 مليون دولار، مما يعكس حجم الأهمية التجارية لهذه البوابة.

تبلغ قيمة التبادل التجاري السنوي بين ليبيا وتونس حوالي 1 مليار دولار، مما يعكس العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين البلدين، إذ يشهد المنفذ يوميًا حركة مرور نشطة تتراوح بين 8 إلى 10 آلاف شخص، بالإضافة إلى مرور 4 إلى 5 آلاف سيارة يوميًا، فبحسبِ التقارير الدولية، تعكس هذه الأرقام الضخمة الحيوية الاقتصادية والتجارية لهذا المعبر وأهمية دوره في تسهيل حركة الأفراد والبضائع.

كما يشهد منفذ «رأس اجدير» مرور حوالي 250 شاحنة ثقيلة يوميًا، تحمل مختلف البضائع والسلع، مما يعزز من دور المعبر في تسهيل التجارة الحدودية ودعم الاقتصاد المحلي لكل من ليبيا وتونس.

ويعدُّ منفذ «رأس اجدير» الحدودي رابطًا حيويًا واستراتيجيًا يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويشكل نموذجًا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، رغم ما يتعرض له المنفذ من إغلاقات متكررة ناجمة عن توتر الأوضاع الأمنية على الحدود الليبية مع تونس.

وفيما يلي البيانات بالأرقام:

منفذ «رأس اجدير» الحدودي… بوابة تجارية ساخنة

• يدخل لتونس سنويًا: 29 مليون $

• تبادل تجاري بين ليبيا وتونس: 1 مليار $

• عدد الأشخاص يوميًا: 8 إلى 10 آلاف شخص

• عدد السيارات يوميًا: 4 إلى 5 آلاف سيارة

• عدد الشاحنات يوميًا: 250 شاحنة ثقيلة.

المصدر: المرصد التونسي لحقوق الإنسان.