على أثر اشتباكات تاجوراء.. الكهرباء تحذر من “انهيار الشبكة”

أخبار ليبيا 24

عادت أزمة انقطاع الكهرباء في البلاد، بعد استقرار الشبكة خلال العام الماضي، إذ بات معلوماً لدى المواطنين أن لتوتر الأوضاع السياسية ارتباط وثيق بأزمة الكهرباء المفتعلة، ونوهت الشركة العامة للكهرباء أن الشبكة العامة في خطر على أثر الاشتباكات الدائرة في تاجوراء وضواحيها.

مخاوف من انهيار الشبكة العامة

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أن الاشتباكات نتج عنها أضرار بخطوط نقل الطاقة ذات الجهد الفائق، والرابطة بين طرابلس – الخمس، وفصل الدوائر بالوقاية المسافية.

تشمل هذه الدوائر: القره بوللي – بئر الأسطى ميلاد رقم 1 و2 «جهد 220 ك.ف»، والقره بوللي – شرق طرابلس رقم 1 «جهد 220 ك.ف»، وبئر الأسطى ميلاد – الخمس رقم 2 «جهد 400 ك.ف».

وأوضحت الشركة، أن الفرق الفنية التابعة لها لم تتمكن من الوصول لمواقع الفصولات، لمعاينة الأعطال، بسبب خطورة الوضع واستمرار الاشتل=باكات والتوتر الأمني.

وحذرت من احتمالية حدوث فصل آخر بخطوط النقل، مما ينذر بـ”انهيار الشبكة العامة”. وطالبت الجهات المعنية بسرعة التدخل ووقف الاشتباكات، للسماح للفرق الفنية بمعالجة الأضرار التي لحقت بخطوط النقل قبل تفاقم “الخطر”.

ومنذ الأمس الجمعة، تدور حرب شوارع في مدينة تاجوراء، ارهبت وأفزعت المدنيين، اندلعت الاشتباكات العنيفة بين كتيبتي “رحبة الدروع” و”الشهيدة صبرية”، نتج عنها مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بينهم مدني.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن حالة الطوارئ في المدينة، محذرًا المواطنين من ارتياد الطريق الساحلي إلا للضرورة القصوى. كما طلب الجهاز من الفروع القريبة التوجه فورًا لدعم الجهود المبذولة في إنقاذ الجرحى وانتشال الجثث.