حملات عنف ضد المسلمين في بريطانيا

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يواجه المسلمون في المملكة المتحدة، حملات تحريض وعنف غير مسبوقة، أدت إلى مقتل ثلاثة طفلات لا تتجاوز أعمارهن العشر سنوات.

مكافحة الشرطة لأعمال العنف

واعتقلت السلطات البريطانية 700 شخص على خلفية أعمال العنف الأخيرة والتي بدأت منذ أواخر الشهر الماضي _يوليو_ والتي استهدفت المهاجرين والمسلمين والمساجد، وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أوضحت أنه تم اعتقال 741 مشتبها بهم، منهم 32 شخصا على خلفية جرائم وقعت عبر شبكة الإنترنت مثل التحريض.

وأوضحت الصحيفة أن الاعتقالات جرت على نطاق واسع إذ شملت 36 من أصل 43 من دوائر الشرطة في أنحاء إنجلترا وويلز.

وجهت السلطات اتهامات رسمية إلى 302 شخص، وفقا لما أعلنته الشرطة، وفي إيرلندا اعتقلت الشرطة 26 شخصا ووُجّهت اتهامات إلى 21 منهم، هذا وقد أصدرت محكمة بريطانية أول حكم ضد متهم بسبب التحريض ضد المسلمين على الإنترنت.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن على السلطات أن تبقى في حالة تأهب قصوى في الساعات والأيام المقبلة.

ووجّه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، شكره للشرطة لتحركها ضد أعمال العنف، ناسبا هذه الأعمال إلى “جنوح عدد محدود”، وداعيا إلى “الاحترام والتفهّم المتبادلين”.

وخلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء ومسؤولي الشرطة “أكد الملك أنه تشجع كثيرا بالأمثلة الكثيرة عن روح التضامن في مواجهة الاعتداءات وجنوح عدد محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عدد من الناس”.