تركيا تدعّم قاعدة الوطية الجوية بأنظمة دفاع متطورة

أخبار ليبيا 24

كشف موقع مليتري أفريكا، أن تركيا زودت قاعدة الوطية الجوية في طرابلس، بنظام الدفاع الجوي الأكثر حداثة «HİSAR-O100»، ليحل محل نظام MIM-23 Hawk.

تجهيزات عسكرية لحكومة الدبيبة

وتعمل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية على تعزيز إمكاناتها العسكرية، مع حليفتها تركيا، والتي تعمل على توسيع نفوذها في ليبيا، وأشار الموقع إلى نشر نظام الرادار AN/MPQ-64، الذي يسهم في اكتشاف وتتبع وتحديد وتصنيف والإبلاغ عن التهديدات الجوية، بما في ذلك المروحيات وطائرات الهجوم العالية السرعة والصواريخ المجنحة والطائرات دون طيار.

وأوضحت صور الأقمار الاصطناعية للقاعدة الجوية المرفقة في تقرير مليتري أفريكا، توضح الصور تمركز صواريخ «MIM-23 Hawk SAM» المطورة التي نشرتها تركيا. والصور الأخيرة تُظهر منصات إطلاق «HİSAR-O100» الموجودة في المنطقة التي تمركزت فيها صواريخ «Hawk».

ونظام صواريخ «Hawk» طورته شركة «Aselsan»، وهي مخصصة للدفاع الجوي للقوات الثابتة والمنشآت الحيوية ضد التهديدات الجوية المختلفة.

إن ظهور هذه الصور في الوقت الحساس الحالي، ينذر بتصعيد الوضع الأمني المحتقن في غرب البلاد، ويشير بشكل واضح عن استعداد حكومة الدبيبة إلى زيادة الوضع سوء على العكس مما تدعيه.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن أنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى من طراز «MIM-23 Hawk» في قاعدة الوطية الجوية جرى استبدال أنظمة HİSAR-O100 الأكثر تقدما وحداثة بها، حيث يجرى تركيب نظام HİSAR-O100 التركي الصنع على شاحنة 6 × 6، بينما يجرى سحب نظام MIM-23 Hawk، وفق موقع «مليتري أفريكا» الذي أكد سهولة التمييز بين النظامين