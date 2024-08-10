بنغازي تشهد حفل توزيع جوائز الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

نظمت نقابة الإعلاميين الرياضيين النسخة الرابعة لحفل توزيع جوائز الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، في مدينة بنغازي إذ وزعت الجوائز على عدد من الرياضيين المتميزين والأندية.

تكريم نخبة من الرياضيين

وتحصل مدرب فريق النصر، أسامة الحمادي، على جائزة أفضل مدرب، وتحصل حارس النصر، جواد رزق على جائزة أفضل حارس مرمى، وجائزة أفضل مدافع كانت من نصيب مدافع النصر علي سلامة.

فيما نال لاعب الأهلي طرابلس، أحمد كراوع، على جائزة أفضل مهاجم، وكانت جائزة أفضل لاعب وسط من نصيب لاعب الهلال، فيصل البدري، وتحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد لاعب السويحلي، أسامة الشريمي.

وحصد معلق قناة ليبيا الرياضية حسام الترهوني، على جائزة أفضل معلق رياضي، وتحصل الحكم الدولي نصيب الهواري على جائزة أفضل حكم.

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أوضح رئيس اللجنة العليا للجائزة، نصر المهدوي، “أن النقابة قررت أن يكون اللاعب الدولي السابق فوزي العيساوي الرئيس الفخري لهذه النسخة، مشيرا إلى أن لجنة التقييم بدأت عملها منذ شهر مضى، وتمكنت من اختيار الفائزين بالجوائز الفردية السبعة، التي تشمل أفضل حارس مرمى، أفضل مدافع، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم، أفضل لاعب صاعد تحت سن 23، بالإضافة إلى أفضل حكم وأفضل مدرب”.

وأعلن فرع النقابة بطرابلس أنه سيستضيف النسخة الخامسة من الحفل العام المقبل، هذا وقد شهدت الفعالية حضور رؤساء الأندية المحلية، وفروع نقابات الإعلاميين الرياضيين من بنغازي، وأجدابيا، وغريان، وطرابلس، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين القدامى والمهتمين بالشأن الرياضي.