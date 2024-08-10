بعثة الأمم المتحدة: قضية رئاسة مجلس الدولة مسألة داخلية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية أن تكون مسألة رئاسة مجلس الدولة؛ مسألة داخلية بحتة، يتعين على المجلس الأعلى للدولة التعامل معها وحلها بشكل يضمن استقرار البلاد.

وقالت البعثة في بيانٍ بالخصوص: «نتابع بقلق بالغ التطورات المتعلقة بانتخابات رئيس المجلس الأعلى للدولة، التي جرت في السادس من أغسطس، إذ شهدت هذه الجلسة جدلاً واسعاً بين المرشحين، مما أثار تساؤلات حول نتائج الانتخابات وشرعيتها» بحسب البيان.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ضرورة أن يتحلى جميع الأطراف المعنية بروح المسؤولية والتعاون، من أجل الوصول إلى حل يساهم في إنهاء الأزمة الحالية في أسرع وقت ممكن.

وحثّت البعثة جميع الأطراف إلى العمل بجد للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، مشددة على أهمية وضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

وجدّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التزامها بدعم جهود الحوار والمصالحة، وتحث الجميع على اتخاذ خطوات إيجابية نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب البيان.

وفيما سبق…

قال محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة في بيانٍ إن «الإجراء الصحيح كان الذهاب المباشر لجولة ثالثة لأن الورقة صحيحة لكننا تنازلنا وقبلنا بالتأجيل وذلك حفاظًا على صورة المجلس بعدم ترك فرصة للطرف المشوش لتخريب الجلسة» بحسب نص البيان.

وعبّر تكالة في بيان عن خشيتهِ محاولة الطرف الآخر للرفض و إثارة ما وصفها بالبلبلة والطعن في صورة المجلس وتهديده بالإنقسام وهذا ما ثبت فعلاً بعد الجلسة، على حسب نص البيان.

كما اتهمَ تكالة المشري بالتطرف، قائلاً في ذات البيان: «إن رفض المشري الاعتداد برأي القضاء ينسجم مع موقفه المتطرف وقراره المسبق في الوصول وبأي ثمن الى اعتلاء المنصب حتى وإن كان على حساب صورة المجلس الأعلى للدولة وأعضائه وسمعتهم» وفق البيان.

وأكد تكالة على أنّ الورقة صحيحة تمامًا وهي صوت صحيح لأحد أعضاء المجلس وليس من حق أحد إبطالها وهو ما أقرت به نخبة معتبره من القانونيين المشهود لهم في بلادنا.