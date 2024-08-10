المنفي يوجّه بعودة القوات العسكرية إلى ثكناتها فورًا

وجّه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي يتولى قيادة الجيش، بعودة جميع القوات العسكرية إلى ثكناتها على الفور، مع حظر أي تحركات دون الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى.

وشدّد المنفي في بيانٍ بالخصوص على أن صلاحيات رفع درجة الاستعداد وتحريك القوات تعود حصريًا للقائد الأعلى للجيش الليبي، محذرًا من أن أي تجاوزات قد تؤدي إلى فوضى تهدد الأمن الوطني وتعتبر انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، أعلن المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن خطط تهدف إلى تعزيز الاستقرار في البلاد وتقليل حدة التوترات والانقسامات، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تتضمن إدارة مشتركة للموارد المالية وعائدات النفط بشكل شفاف، وذلك لمعالجة الأزمات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطنين.

كما تعهد المنفي بتحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية لليبيين، وهو ما يقتصي بالضرورة إجراء الانتخابات والاستفتاءات؛ لأنهما السبيل الوحيد إلى الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات، على حد تعبيره.