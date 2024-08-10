المنفي يلتقي بوفد من الاتحاد الأفريقي لبحث آخر التطورات السياسية

أخبار ليبيا 24

استقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو وذلك لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، والتحضيرات للمؤتمر المرتقب عقده بخصوص المصالحة الوطنية منتصف أكتوبر المقبل بأديس أبابا.

مناقشة ملف المصالحة الوطنية

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، وناقش الطرفان كذلك الخطوات المُنجزة من قبل المجلس وبعثة الاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية.

وعلى الرغم من أهمية ملف المصالحة الوطنية، والذي تعقد لأجله مؤتمرات محلية ودولية، إلا أن هذا الملف الشائك لم يعطِ ثماره إلى الآن، بل لا تزال الأطراف المتنازعة بين الحين والآخر ترهب المدنيين بأسلحتها داخل الأحياء السكنية، مسببة في عرقلة الحياة، لا عودتها.

وفي مايو الماضي أقامت البعثة الأممية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل في تونس بحضور 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على مشروع قانون المصالحة الوطنية الليبية، إلا أن القوانين واللوائح لم تردع حملة السلاح، المحتمون تحت ظل حكومة الدبيبة منتهية الولاية بغرب البلاد.

وحول الاشتباكات الدائرة في تاجوراء، قال المنفي: “إن الأوان لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري عبر لجنة وطنية موحدة للدفاع، لضمان السيادة”.

وأوضح أن اللجنة “ستكون معنية بتحديد إطار زمني تفاوضي واقعي يُنهي الوجود الأجنبي، وتعنى بصون الحدود والسواحل والمنشآت الاستراتيجية” وتابع “عازمون على اتخاذ تدابير تضمن الاستقرار وتخفف الاحتقان والاستقطاب، بما يشمل إدارة مشتركة للإنفاق العام وعوائد النفط بشكل شفاف، لمعالجة الاختناقات، والتخفيف من معاناة شعبنا”.