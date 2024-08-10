المنفي: إدارة مشتركة وشفافة للإنفاق وعوائد النفط لتحقيق الاستقرار الوطني

المنفي: اتخاذ تدابير لإدارة مشتركة وشفافة للإنفاق وعوائد النفط.

لجنة وطنية موحدة للدفاع لتحقيق أهداف المسار الأمني العسكري.

اللجنة الوطنية تهدف إلى صون الحدود وإنهاء الوجود الأجنبي.

الانتخابات والاستفتاءات هي السبيل إلى الحكم الرشيد.

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية، يؤكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوطني وتعزيز الأمن في البلاد. وفي عدة تغريدات عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة “إكس” رصدتها “أخبار ليبيا 24” شدد المنفي على أهمية إدارة الإنفاق العام وعوائد النفط بطريقة شفافة، وذلك من خلال اعتماد إدارة مشتركة تضمن توزيع العائدات بشكل عادل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذه الخطوة تعتبر حجر الزاوية في مسعى ليبيا نحو تخفيف حدة الاحتقان الداخلي وتقليص الاستقطاب بين الأطراف المتنازعة.

إلى جانب ذلك، أشار المنفي إلى ضرورة تحقيق أهداف المسار الأمني العسكري من خلال إنشاء لجنة وطنية موحدة للدفاع. هذه اللجنة ستكون معنية بصون الحدود والسواحل والمنشآت الاستراتيجية الحيوية للدولة، كما أنها ستعمل على وضع إطار زمني تفاوضي واقعي ينهي الوجود الأجنبي في البلاد. تأسيس هذه اللجنة يعكس التزام القيادة الليبية بتحقيق سيادة الوطن والحفاظ على وحدته واستقلاله.

وفيما يتعلق بمستقبل الحكم في ليبيا، أكد المنفي أن السبيل الوحيد لتحقيق الحكم الرشيد وتجديد شرعية المؤسسات هو الاحتكام إلى الشعب من خلال الانتخابات والاستفتاءات