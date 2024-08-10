الدولار يستقر أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي استقرارًا نسبيًا في تعاملات صباح السبت، إذ جرى تداول سعر صرف الدولار أمام الدينار بـ7.095 دينار، بينما بلغ سعر اليورو 7.59 دينار. أما الجنيه الإسترليني فقد وصل إلى 8.75 دينار.

أما فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجل سعر كسر الذهب عيار 18 حوالي 400 دينار.

أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد ثبُت سعر الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي 2.15 دينار.

أما في تعاملات السوق الرسمية، انخفض الدولار مقابل الدينار إلى 4.80 دينار، في حين تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي

انعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا نتيجة النزاعات السياسية والاضطرابات، على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى ضعفالسياسات النقدية التي يتبناها المصرف المركزي الليبي مثل تحديد سعر الصرف أو التحكم في المعروض النقدي، إلى جانب عامل زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض التجارة والاستيراد، في حين أن العرض من الدينار قد لا يكون كافيًا لتلبية هذا الطلب، كما ساهم تراجع الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية في ضعف قيمة الدينار، فضلاً عن العوامل الخارجية مثل التغيرات في أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسّ للإيرادات في ليبيا.