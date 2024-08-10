الدولار يستقر أمام الدينار في السوقين الرسمية والموازية

أخبار ليبيا 24
شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي استقرارًا نسبيًا في تعاملات صباح السبت، إذ جرى تداول سعر صرف الدولار أمام الدينار بـ7.095 دينار، بينما بلغ سعر اليورو 7.59 دينار. أما الجنيه الإسترليني فقد وصل إلى 8.75 دينار.
أما فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد سجل سعر كسر الذهب عيار 18 حوالي 400 دينار.
أما بالنسبة للعملات الأخرى، فقد ثبُت سعر الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، والدينار التونسي 2.15 دينار.
أما في تعاملات السوق الرسمية، انخفض الدولار مقابل الدينار إلى 4.80 دينار، في حين تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار، بينما استقر سعر صرف اليورو عند 5.25 دينار، بحسب نشرة مصرف ليبيا المركزي
أسباب تدني قمة العملة المحلية أمام الدولار