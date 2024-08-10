الحكومة الليبية تفتتح المؤتمر الدولي لدور المشروعات الصغيرة في مكافحة البطالة في ليبيا

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انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في مدينة بنغازي، يهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا كأداة فعّالة للحد من البطالة.

رفع الوعي بأهمية دعم الشباب الليبي لريادة الأعمال

يأتي المؤتمر برعاية عبدالله الشارف إرحومة وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، تحت شعار “دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في تقليل البطالة في ليبيا”. ونظمت الهيئة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل والتأهيل هذا المؤتمر، بحضور ممثلين من مصر وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب مشاركين من مختلف المدن الليبية.

ووفقا لبيان الحكومة، شهد افتتاح المؤتمر حضورًا بارزًا لأعضاء مجلس النواب؛ منهم عائشة الطبلقي، وسلطنة المسماري، إضافة إلى نائبي رئيس الحكومة الليبية؛ علي القطراني، والمهندس سالم الزادمة، ووزراء الحكومة الليبية وزير الدفاع الدكتور إحميد حومة، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل.

وبحسب البيان يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا كأداة فعّالة للحد من البطالة، إضافة إلى تقييم دور الهيئة العامة للتشغيل في دعم الشباب الليبي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وتتناول جلسات المؤتمر مواضيع عدة تتعلق بالمتغيرات الاقتصادية وثقافة العمل الحر، إضافة إلى تحديات تأسيس المشروعات الصغيرة وآليات تمويلها.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات البارزة، منهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد.