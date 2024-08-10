الحكومة الليبية تبحث سبل تطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي مع شركة صينية

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تعمل الحكومة الليبية على تحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية وإصلاح شبكات المياه، عبر عقدها لشراكات مع شركات أجنبية.

تطوير البنية التحتية للموارد المائية

عقدت وزارة الموارد المائية اجتماعًا موسعًا مع وفد من شركة “Sichuan Jade oil & gas Technology Service Co., ltd” الصينية، لبحث سبل التعاون في مجال تقنيات المياه والصرف الصحي.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، ترأس الاجتماع الوزير محمد دومة، بحضور رؤساء الشركة الصينية. وخلال الاجتماع، قدمت الشركة الصينية عرضًا شاملًا لتقنياتها المتطورة في معالجة المياه وإدارة محطات الرفع للصرف الصحي.

وأكد دومة على أهمية هذه التقنيات في دعم جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية للموارد المائية والصرف الصحي في البلاد.

ناقش الخبراء من الجانبين إمكانية إجراء دراسات مشتركة وتبادل الخبرات، مما يسهم في الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة الصينية لتحسين كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الموارد المائية، أنها ستضمن توفير المياه اللازمة حتى الانتهاء من صيانة منظومة النهر الصناعي والحفاظ على جريانه.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على تأمين نحو 230 ألف متر مكعب من المياه من النهر نفسه، بالإضافة إلى توفير نحو 50 ألف متر مكعب إضافية من الآبار.

وأضافت أن الكمية الإجمالية المتاحة للصيانة تبلغ نحو 280 ألف متر مكعب، تقارب الكمية المطلوبة أو يقل عنها بقليل، مؤكدة حرصها على توفير المياه اللازمة للحفاظ على النهر واستمرارية جريانه.