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الجزائر قلقة من الوضع الليبي.. وليبيا ترفض التدخل الخارجي بأمنها وحدودها

الحكومة الليبية: حماية حدودنا وأمننا الداخلي شأن سيادي لا نقبل التدخل فيه

10 أغسطس، 2024 10:13 م
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الجزائر قلقة من الوضع الليبي.. وليبيا ترفض التدخل الخارجي بأمنها وحدودها
الجزائر قلقة من الوضع الليبي.. وليبيا ترفض التدخل الخارجي بأمنها وحدودها

أخبار ليبيا 24

ليبيا تشدد على حقها السيادي في إدارة شؤونها الداخلية وحماية أمنها

الجانب الليبي ينظر إلى هذه التصريحات من منظور سيادي مختلف. ففي الوقت الذي تثمن فيه ليبيا دعوات الجزائر للمصالحة، تؤكد الحكومة الليبية بشكل قاطع أن حماية حدودها وأمنها الداخلي هي مسائل سيادية خالصة لا تقبل التدخل من أي جهة كانت. فليبيا، التي عانت لعقود من التدخلات الخارجية، ترى أن أي حديث عن ضبط النفس يجب أن يبدأ من احترام سيادتها وحقها في إدارة شؤونها الداخلية دون ضغوط خارجية.

الجزائر تعبر عن قلقها من الأوضاع في ليبيا وتدعو لضبط النفس والمصالحة
الجزائر تعبر عن قلقها من الأوضاع في ليبيا وتدعو لضبط النفس والمصالحة

الحكومة الليبية تعتبر أن حماية حدود البلاد ومنع تسلل العناصر المتطرفة عبرها هو أمر جوهري ومسؤولية تقع على عاتق الليبيين وحدهم. وأي محاولة لتدويل هذه القضايا أو فتح المجال لتدخلات خارجية تحت أي ذريعة، تُعتبر في نظر القيادة الليبية انتهاكًا لسيادة الدولة وحق الشعب الليبي في تقرير مصيره.

ومن هذا المنطلق، يشدد الشعب الليبي على أن القرارات التي تتعلق بأمن بلاده القومي لا ينبغي أن تكون موضوعًا لأي نقاش أو تدخل خارجي. فالشعب الليبي هو الأعلم بمصالحه الوطنية، وهو القادر على إيجاد الحلول المناسبة لضمان استقرار بلاده وأمنها. وإذا كانت المصالحة الوطنية هدفًا تسعى إليه كل القوى الليبية، فإن هذا الهدف يجب أن يُحقق من خلال إرادة ليبية خالصة، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات من الخارج.

ليبيا تؤكد على وحدة صفها الداخلي وتطالب باحترام استقلالية قرارها

وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا، على الرغم من كل التحديات التي تواجهها، لطالما التزمت بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك جيرانها. فالحكومة الليبية تؤمن بأن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومن هذا المنطلق، تتوقع ليبيا من جيرانها ودول العالم أن يبادلوا هذا الاحترام، وألا يحاولوا فرض أي واقع جديد على الأرض الليبية.

وفي ظل هذه المعطيات، يأمل الشعب الليبي في أن تدرك جميع الأطراف الدولية والإقليمية أن ليبيا قادرة على حل قضاياها بنفسها. وأن الحوار الداخلي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم. أما التدخلات الخارجية، فإنها لن تزيد الأمور إلا تعقيدًا، وستعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإعادة بناء الدولة.

وفي الختام، يعبر الشعب الليبي عن أملها في أن تتفهم الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الجزائر، أن الشؤون الداخلية الليبية هي مسؤولية ليبية بحتة. وأن أي محاولة للتدخل أو فرض حلول خارجية ستواجه برفض قاطع من قبل الشعب الليبي. فاستقلالية القرار الليبي هي ركيزة أساسية لضمان مستقبل ليبيا، وأمنها واستقرارها لا يمكن أن يكون محل مساومة أو تدخل من أي جهة خارجية. ليبيا، في هذا السياق، تمد يدها لجميع الدول التي تحترم سيادتها وتدعم خيارات شعبها، وتتطلع إلى علاقات تعاون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

 

 

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10 أغسطس، 2024 10:13 م
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