الأرصاد: أجواء غير مستقرة وتكاثر للسحب الرعدية

من المتوقعِ أن تبقى الأجواء غير مستقرة على المناطق الحدودية حتى أقصى الجنوب الشرقى الكفرة وماجاورها، إد توقع مركز الأرصاد أن تتكاثر السحب الرعدية مع سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانًا؛ مما يتسبب في جريان الأودية على بعض المناطق علية يرجي اخذ الحيطة والحذر، بحسبِ الأرصاد.

مناطق «رأس اجدير تى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (30–36)مْ على أغلب المناطق، مع رطوبة نسبيًا عالية على المناطق الساحلية.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانًا فترة المساء على بعض المناطق، وأن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين(30-35)مْ، مع رطوبة نسبيًا عالية على المناطق الساحلية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

حالة السماء ستكون قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، أما حركة الرياح فهي شمالية شرقية معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (38–42)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تتخل السماء أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة من حين لأخر على المناطق الحدودية الكفرة والمناطق المجاورة لها مما تسبب في جريان بعض الأودية أما الرياح فستكون شمالية شرقية معتدلة السرعة، و درجات الحرارة ستتراوم مابين (39–42)مْ ولاتتجاوز (35) مْ على الكفرة وجنوبها، بحسب الأرصاد.