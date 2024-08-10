أسعار النفط تنتعش وتسجل أولى مكاسبها الأسبوعية

حققتْ أسعار النفط، في جلسة تعاملات نهاية الأسبوع، أول مكاسب أسبوعية منذ يوليو الماضي.

وقال محللون اقتصاديون إن هذا الارتفاع جاء مدعمًا بوقف الإنتاج في حقل الشرارة أحد أكبر الحقول في ليبيا، الذي تتجاوز طاقته الانتاجية 300 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى ترقب المتداولين للتطورات في الشرق الأوسط.

وجرى تداول سعر خام برنت عند مستوى 79.66 دولار للبرميل، في حين جرى تداول الخام الأمريكي عند مستوى 76.84 دولار للبرميل.

بدورها أعلنتْ شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة النفطي عن وقف عمليات إنتاج النفط الخام تدريجيًا وإيقاف الإمدادات من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأرجعتْ شركة أكاكوس النفطية سبب الإيقاف إلى امتثالها لمطالب أهالي الجنوب وبما يسمى حراك فزان المحتجين لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في نقل مقر الشركة إلى أوباري وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخفض الانبعاثات الغازية

وقالت شركة أكاكوس للعمليات النفطية في بيان: «من خلال متابعة لجنة إدارة المشغل للمجريات الواق بالحقل من خلال تلقيها العديد من التقارير الواردة من إدارة الحقل وإدارة العمليات وتواصلها مع الأطراف ذات العلاقة وإخطارها للمؤسسة الرطنية للنفط وإحاطتها بكافة المستجدات، عكفت لجنة إدارة المشغل على عقد عدة اجتماعات طارئة مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة بغية توجيهها لاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تكفل سلامة كوادر الشركة والحفاظ على أصولها ومقدراتها والشروع الفوري في عنلية الإيقاف التدريجي للإنتاج» بحسب البيان.