7 ميداليات للعرب إلى الآن في أولمبياد باريس

أخبار ليبيا 24

تتسابق البعثات الأولمبية لحصد الميداليات في منافسات أولمبياد باريس 2024، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية متصدرة على بقية البعثات بحصدها لأكبر عدد من الميداليات والتي بلغت إلى الآن 103 ميدالية منها 30 ذهبية، تلتها الصين برصيد 72 منها 29 ذهبية.

ميداليات عربية في منافسات الألعاب الأولمبية

وتحقق البعثات العربية تقدماً في المنافسات الأولمبية، إذ حصد المنتخب المغربي لكرة القدم أول برونزية في تاريخه، بل وتاريخ العرب، عند هزيمته لنظيره المنتخب المصري بسداسية نظيفة، في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم في ألعاب باريس.

وفي مسابقات الألعاب الأولمبية الأخرى تحقق أيضا الفرق العربية تقدما، في مسابقة التايكوندو، منح الأردني زيد مصطفى بلاده ميداليتها الأولى في الأولمبياد الخميس، بإحرازه فضية وزن 68 كيلوغراما.

إلا أنه خسر مصطفى المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، في النهائي في القصر الكبير (غران باليه) أمام الأوزبكستاني أولوغبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول 2-0 (4-5، 1-3).

وهذه الميدالية الثانية للعرب في التايكوندو بعد حصول التونسي محمد خليل الجندوبي الأربعاء، على الميدالية البرونزية في وزن 58 كيلوغراما بتغلبه على منافسه الإسباني أدريان فيسنتي.

وحافظ المغربي سفيان البقالي على لقبه الذي حققه في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه الأربعاء بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للرجال.

وبهذه الميداليات أصبح رصيد العرب في منافسات الألعاب الأولمبية بباريس 7 ميداليات على أمل أن تحصد البعثات العربية المزيد إلى حين موعد انتهاء المنافسات.

المغرب- ذهبية وبرونزية

البحرين- ذهبية

الجزائر- ذهبية

تونس- فضية وبرونزية

الأردن- فضية

مصر- برونزية