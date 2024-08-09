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جهود الوساطة الدولية تدعو للوصول لاتفاق نهائي بين حماس وإسرائيل

وقف إطلاق النار واطلاق سراح الرهائن

9 أغسطس، 2024 12:48 م
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أكسيوس: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

أخبار ليبيا 24

تقترب المفاوضات بين حماس وإسرائيل للاتفاق على وقف إطلاق النار، إذ تعمل جهود الوساطة الدولية على إكمال المفاوضات وتخفيف التصعيد الحاصل بعد اغتيال قيادات بارزة في حركة حماس وحزب الله في لبنان.

دعوات دولية للوصول إلى اتفاق نهائي

علن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفداً إسرائيلياً سيشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن رهائن مع حركة (حماس) الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ومصر وقطر أمس (الخميس) دعوة مشتركة لاستئناف المحادثات الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة.

وأكد نتانياهو على استعدادهم للتفاوض في أي مكان للوصول إلى اتفاق، إذ يواجه سخط شعبي كبير، جراء سياساته في التفاوض، وعدم تحقيق نتائج في ملف الأسرى الإسرائيليين “”إن الوفد سيسافر إلى أي مكان يتم تحديده لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري”، وفقاً لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

ودعت كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر (حماس) وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتفاق تبادل في 15 أغسطس.

وقال البيان “حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم. وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين”.

وأضاف البيان “سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار أشهر عدة للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حالياً على الطاولة، حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس (الأميركي جو) بايدن في 31 مايو 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2735”.

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