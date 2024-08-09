تواصل جهود أهالي كرسه لإصلاح ساقية وادي الأنجيل

يواصل أهالي بلدة كرسه الساحلية غرب مدينة درنة ، جهودهم لإصلاح ساقية عين كرسه في وادي الأنجيل جنوب كرسه، وقد تضررت الساقية التي تمد البلدة بالمياه بسبب الفيضانات التي تسبب فيها العاصفة المتوسطية دانيال العام الماضي ، الأمر الذي أدى حدوث أنهيارات في بعض أجزاء الساقية التي تنقل المياه العذبة من الينابيع الجبلية جنوب وادي الأنجيل الى صهريج حفظ المياه في البلدة .

تعتمد عملية اصلاح وترميم وتجديد الساقية على جهود ذاتية من أهالي البلدة ودعم من بعض رجال الاعمال والتجار و التبرعات العينية من اهالي المناطق القريبة ومن مدينة درنة، ويقوم بعض من أهالي كرسه بأعمال الصيانة والتجديد ، ويناشد اهالي المنطقة الجهات المسؤولة بدعم جهودهم في هذا العمل لما تمثله تلك الساقية من قيمة كبيرة لمعاشهم فهي تعتبر المصدر الوحيد للمياه العذبة في المنطقة الواقعة غرب مدينة درنة ، ويتوجهون للجهات الحكومية و أدارة الموارد المائية وصندوق أعادة الأعمار بدعوة لزيارة الوادي ومعاينة حجم العمل والانجاز الذي يعتبر مؤقتا ، على ان يكون هناك مشروع فعلي للاهتمام بالساقية التي تمتد مسافة لاتقل عن 8 كيلومترات في مسلك جبلي صعب ، داخل وادي يعتبر من الأودية الوعرة في الجبل الأخضر .

يمتد وادي الانجيل مسافة لاتقل عن 10 كيلومترات من مناطق سيدي خالد وعين مارة وحتى يصل الى مصبه شرق بلدة كرسه الى الغرب من مدينة درنة بحوالي 12 كيلومتر ، ويحتوي الوادي على الكثير من ينابيع المياه كعين خلف وعين ام المناخر ويتم توجيه بعض مياه هذه الينابيع بواسطة ساقية قديمة نحت جزء منها في اصل الصخر وشيدت اجزاء اخرى بواسطة الحجارة المدعومة بالملاط والاسمنت ، حتى تصل الى منطقة كرسه حيث تستغل المياه في الزراعة و الري و غيرها من الاستخدمات اليومية للاهالي .

للمزيد عن وادي الانجيل واهميته الطبيعية والمائية والتاريخية أطلع على مجموعة مقالات وثائقية غن الوادي من هنا :

رحلة ألى وادي الانجيل ، الرحلة الاولى .

رحلة الى وادي الانجيل ، الرحلة الثانية.

رحلة الى وادي الانجيل ، الرحلة الثالثة.