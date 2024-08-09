أخبار محليةالأخبار

تواصل جهود أهالي كرسه لإصلاح ساقية وادي الأنجيل

قلم : ماهر العوامي ، تصوير : علي الساعدي

9 أغسطس، 2024 1:26 م
0 1
تواصل جهود أهالي كرسه لإصلاح ساقية وادي الأنجيل

يواصل أهالي بلدة كرسه الساحلية غرب مدينة درنة ، جهودهم لإصلاح ساقية عين كرسه في وادي الأنجيل جنوب كرسه، وقد تضررت الساقية التي تمد البلدة بالمياه بسبب الفيضانات التي تسبب فيها العاصفة المتوسطية دانيال العام الماضي ، الأمر الذي أدى حدوث أنهيارات في بعض أجزاء الساقية التي تنقل المياه العذبة من الينابيع الجبلية جنوب وادي الأنجيل الى صهريج حفظ المياه في البلدة .

تعتمد عملية اصلاح وترميم وتجديد الساقية على جهود ذاتية من أهالي البلدة ودعم من بعض رجال الاعمال والتجار و التبرعات العينية من اهالي المناطق القريبة ومن مدينة درنة، ويقوم بعض من أهالي كرسه بأعمال الصيانة والتجديد  ، ويناشد اهالي المنطقة  الجهات المسؤولة بدعم جهودهم في هذا العمل لما تمثله تلك الساقية من قيمة كبيرة لمعاشهم فهي تعتبر المصدر الوحيد للمياه العذبة في المنطقة الواقعة غرب مدينة درنة  ، ويتوجهون للجهات الحكومية و أدارة الموارد المائية وصندوق أعادة الأعمار بدعوة لزيارة الوادي ومعاينة حجم العمل والانجاز الذي يعتبر مؤقتا ، على ان يكون هناك مشروع فعلي للاهتمام بالساقية التي تمتد مسافة لاتقل عن 8 كيلومترات في مسلك جبلي صعب ، داخل وادي يعتبر من الأودية الوعرة في الجبل الأخضر .

يمتد وادي الانجيل مسافة لاتقل عن 10 كيلومترات من مناطق سيدي خالد وعين مارة وحتى يصل الى مصبه شرق بلدة كرسه الى الغرب من مدينة درنة بحوالي 12 كيلومتر ، ويحتوي الوادي على الكثير من ينابيع المياه كعين خلف وعين ام المناخر ويتم توجيه بعض مياه هذه الينابيع بواسطة ساقية قديمة نحت جزء منها في اصل الصخر وشيدت اجزاء اخرى بواسطة الحجارة المدعومة بالملاط والاسمنت ، حتى تصل الى منطقة كرسه حيث تستغل المياه في الزراعة و الري و غيرها من الاستخدمات اليومية للاهالي .

للمزيد عن وادي الانجيل واهميته الطبيعية والمائية والتاريخية أطلع على مجموعة مقالات وثائقية غن الوادي من هنا :

رحلة ألى وادي الانجيل ، الرحلة الاولى .

رحلة الى وادي الانجيل ، الرحلة الثانية.

رحلة الى وادي الانجيل ، الرحلة الثالثة.

مجهوادت ذاتية وسط ظروف صعبة ، تصوير : علي الساعدي
مجهوادت ذاتية وسط ظروف صعبة ، تصوير : علي الساعدي
IMG 20240808 WA0014
تمتد ساقية كرسه مسافة أكثر من 8 كيلومتر في تضاريس صعبة داخل الوادي ، تصوير : علي الساعدي.
IMG 20240808 WA0007
لم يمنعهم العمر وكبر السن من المشاركة في تأمين المياه لأبنائهم وأحفادهم ، مع المصور علي الساعدي
IMG 20240808 WA0003
أمكانيات بسيطة ومجهود كبير ، تصوير : علي الساعدي.
IMG 20240808 WA0011
استخدام مولدات كهربائية اتشغيل المعدات داخل وادي الانجيل ، تصوير : علي الساعدي
IMG 20240808 WA0015
رغم صعوبة التضاريس و الطقس الجاف والحار ، ابتسامة من داخل وادي الانجيل
IMG 20240808 WA0012
داخل وادي الأنجيل جنوب كرسه ، دعوة لاعادة الحياة لساقية الحياة ، تصوير : علي الساعدي

 

 

9 أغسطس، 2024 1:26 م
0 1

المزيد من الأخبار

أكسيوس: مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

جهود الوساطة الدولية تدعو للوصول لاتفاق نهائي بين حماس وإسرائيل

9 أغسطس، 2024 12:48 م
بعثة الأمم المتحدة_ليبيا

البعثة الأممية للدعم في ليبيا: تدعو للتنسيق مع قوات الجيش الليبي في الجنوب الغربي

9 أغسطس، 2024 12:22 م
الطقس

اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار غزيرة على الكفرة

9 أغسطس، 2024 10:48 ص
دولار

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في السوق الموازية

9 أغسطس، 2024 10:37 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى