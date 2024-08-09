برعاية الاتحاد الأفريقي جولة جديدة للمفاوضات بين الفرقاء السودانيين

أخبار ليبيا 24

تعمل جهود الوساطة الدولية على إيجاد توافق سياسي بين الفرقاء السودانيين، وإيقاف الحرب التي طال أمدها، إذ انطلقت في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا أعمال الجولة الرسمية لمباحثات القوى المدنية السودانية الرافضة للحرب، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، بمشاركة عدد من القوى الفاعلة بالسودان.

جولة مفاوضات للفرقاء السودانيين

يشارك في المفاوضات (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) (تقدم)، وعدد من القوى المدنية، على رأسها (الحزب الاتحادي)، وحزب (البعث العربي الاشتراكي)، وحركات الكفاح المسلح، وقال المتحدث الرسمي باسم «تقدم»، الدكتور بكري الجاك، في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 إن الاجتماعات الدائرة في أديس أبابا بدعوة من الاتحاد الأفريقي، “تهدف لإطلاق عملية سياسية للتأسيس لواقع ما بعد الحرب، وإن المباحثات يجب أن تعقد بالتزامن مع مباحثات وقف إطلاق النار في جنيف”.

ويؤمن (الجاك) أن القوى المشاركة في المفاوضات تحمل رؤية “لمستقبل البلاد، تقوم على أساس المواطنة المتساوية، وحسن إدارة التنوع، عبر مشروع وطني تنموي، يرى جل السودانيين أنفسهم فيه”. وتابع: “هذه هي القوى التي بإمكانها وضع السودان في المسار التاريخي الصحيح”.

وأوضح أن الهدف من الاجتماع “تطوير رؤية مشتركة، وطرح تصورات حول الأجندة، وتحديد أطراف العملية السياسية، لتصحيح البداية الخاطئة التي صاحبت اجتماع الاتحاد الأفريقي، في يوليو (تموز) الماضي، التي ضمت مجموعة جل أعضائها من المناصرين للحرب وسلطة الأمر الواقع”، وتابع “هي تصورات تعمل لشرعنة الحرب، واستمرارها، بينما تحمل القوى المشاركة في الاجتماع المقبل رؤية إنهاء الحرب وصناعة السلام الدائم”.