الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

يواصل سعر الدولار في الارتفاع إذ وصل سعره في ختام التعاملات المسائية بالسوق الموازية عند مستوى 7.14 دينار، متأثرا بإغلاق حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في البلاد، ومتأثرا بالأوضاع الأمنية المتزعزعة خلال الأيام الأخيرة.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية استمرار صعوده مسجلاً 7.64 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعه إلى 8.85 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 400 دينار، بينما بلغت قيمة كسر ذهب عيار 21 ب463.16 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

واستقرت أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية، حسبما نشره المصرف المركزي، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.806 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2558 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1055 دينار، والدولار الكندي 3.5001 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1435 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

أما أسعار العملات العربية بالسوق الموازية، استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.20 دينار، في حين جرى تداول الدينار التونسي في السوق الموازية عند 2.15 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2805 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3085 دينار، والدينار التونسي 1.5585 دينار، والدرهم المغربي 0.4887 دينار ليبي.