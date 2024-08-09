البعثة الأممية للدعم في ليبيا: تدعو للتنسيق مع قوات الجيش الليبي في الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

عبرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها تجاه التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، وتشيد في نفس الوقت بالجهود الجارية لتهدئة الوضع ومنع المزيد من التوتر.

البعثة تدعو للتهدئة وعدم التصعيد

‏وعبر بيانها على حسابها الرسمي على موقع (إكس) حثت البعثة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة، وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر. ودعت البعثة إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين القوات التابعة للجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة الوطنية.

‏ووفقا للبيان “تشعر البعثة بالأسف كون هذه التطورات تتزامن مع الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي، وتذكر بحالة الانقسام التي تعاني منها هذه المؤسسة الحيوية. وتغتنم البعثة هذه المناسبة لتذكر جميع الفاعلين في ليبيا بأهمية وجود مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة ومهنية ومسؤولة، كما تجدد التعبير عن استعدادها لتيسير الوصول إلى هذه الغاية من خلال الحوار وتوفير الدعم والخبرات اللازمة”.

من جانبها، أكدت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني في بيان أن تحركات وحداتها نحو الجنوب الغربي تأتي ضمن الخطة الشاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع دول الجوار.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البرية أن هذه التحركات جاءت تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بهدف تعزيز الأمن على الحدود والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره.