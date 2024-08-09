اعتدال درجات الحرارة على معظم المناطق وأمطار غزيرة على الكفرة

أخبار ليبيا 24

اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، في حين ترتفع نسبة الرطوبة على المدن الساحلية، ولا تزال السحب الرعدية فوق الكفرة، مع هطول أمطار جيدة إلى غزيرة، بحسب نشرة الأحوال الجوية من المركز الوطني للأرصاد.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة



تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، في حين تكون حركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على أغلب المناطق، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد



حالة السماء صافية إلى قليلة السحب أما حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس و الحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب في حين حركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



تكون حالة السماء، مصحوبة بأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة من حين إلى آخر على الكفرة والمناطق المجاورة لها، عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.

وحركة الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.