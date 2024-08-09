أسعار النفط العالمية تحقق مكاسب بنسبة 3%

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أسعار النفط العالمية متذبذبة، بسبب توتر وتصاعد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز الثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأميركية.

أسعار النفط في الأسواق العالمية

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل، على الرغم من ذلك يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن الثلاثة بالمئة على أساس أسبوعي.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) “واصل النفط الخام التعافي من هبوطه الأحدث في ظل تركيز الأسواق على المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة”.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات، أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كانت مبالغا فيها.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي، وهو السادس على التوالي، إذ انخفضت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 700 ألف برميل.

وانخفضت أيضا واردات الصين النفطية، إذ تعتبر الصين من أكبر الأسواق حول العالم وانخفض الطلب الصيني على النفط خلال الفترة الماضية.