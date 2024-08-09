أئمة ووعاظ ليبيا يختتمون دورة تدريبية في جامعة الأزهر

أخبار ليبيا 24

شارك عدد من أئمة ووعاظ ليبيا، في دورة تدريبية في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بدولة مصر، و بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وذلك للرفع من قدرات الأئمة في مواجهة الأفكار المتطرفة.

مواضيع متنوعة تناولتها الدورة التدريبية

جرت الدورة التدريبية، بحضور أمين عام المنظمة عبد الدايم نصير، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة اللواء وائل بخيت، ورئيس جامعة الأزهر د. سلامة داوود، وفي بداية اللقاء أكد رئيس جامعة الأزهر، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن المنظمة تقدم وجبة علمية دسمة يقدمها مجموعة من خيرة علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الدورة شهدت تميز هذه المجموعة، وأن خريجي دورات المنظمة هم سفراء الأزهر في بلادهم.

وشدد الأمين العام للمنظمة د. عبدالدايم نصير على حرص المنظمة العالمية لخريجي الأزهر على إقامة مثل هذه الدورات لإعداد الأئمة والوعاظ باعتبارهم سفراء للأزهر في بلادهم، ويحافظون على استقرار المجتمعات عن طريق مجابهة الأفكار المتطرفة، ونشر تعاليم الإسلام السمحة، فالأفكار يمكن أن ترتقي بالمجتمعات ويمكن أن تكون سببا في خرابها، وفقا لبيان المنظمة.

ومن جانبه قال رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب د.محمد حسين المحرصاوي “تحرص أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة لجانب الواعظات، لتشمل جميع فئات المجتمع، فإن السيدات هن مربيات أجيال المستقبل.

تناول التدريب عدد من المواضيع التي تؤثر في مجتمعنا وسط التطور العالمي السريع، وما رأي الفقه والشريعة به.