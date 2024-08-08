جولات نورلاند شرقًا وغربًا.. تسوية سياسية أم محاولة جديدة لتحريك المياه الراكدة؟

في ظلِ التحرك الدولي المحمُوم للوصول إلى حلٍ شامل للأزمة الليبية التي تراةاح مكانها… يُجري ريتشارد نولارند، المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا، جولاتٍ وصولاتٍ دبلوماسية مكثفة شملت عدة لقاءات مع القادة الليبيين والأطراف السياسية شرق البلاد وغربها.

وبحسبِ ما ينشره نورلاند عبر حساب السفارة الأمريكية، تسعى هذه الجولات المكوكية إلى دفع العملية السياسية المتعثرة قدمًا، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، سعيًا لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام والجمود السياسي الذي يثقل كاهل البلاد.

كما تضمنتْ لقاءات نورلاند التركيز على ضرورة تجاوز الخلافات الراهنة وتوحيد الجهود لتحقيق الاستقرار في البلاد، إذ شدد نولارند خلال لقائاته على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لضمان استقرار ليبيا وتحقيق تطلعات الليبيين، مجددًا دعم بلاده لجهود الوساطة الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد تسوية دائمة للأزمة الليبية.

إحدى النقاط الأساسية التي أثارها نورلاند خلال لقاءاته كانت مسألة توحيد الميزانية العامة لليبيا، إذ أكد على ضرورة أن يكون هنالك ميزانية موحدة شرق البلاد وغربها؛ معتبرًا أن توحيد الميزانية هو خطوة محورية لتفادي الانهيار الاقتصادي وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين دون تمييز.

ويرى ماقبون أن جولات نورلاند تصبُّ في مسار التحضير الجاد لإجراء الانتخابات المرّتقبة في ليبيا، باعتبارها أداة رئيسية لاستعادة الشرعية وبناء مؤسسات قوية وموحدة… فهل ستؤتي جولات وصولات نورلاند أُكلها قريبًا؟ أم أنها مجرد لقاءات عابرة لا تتعدى كونها تحريكًا للجمود السياسي الراهن؟