ليبيا الرابعة مغاربيًا في مؤشر شفافية البيانات الحكومية لعام 2023

حلّت ليبيا في المرتبة الرابعة مغاربيًا في مؤشر شفافية البيانات الحكومية بعد تونس والجزائر والمغرب… ولكن ما هو مؤشر شفافية البيانات الحكومية؟

يُعدّ مؤشر شفافية البيانات الحكومية مقياسًا هامًا لتقييم مدى توفر المعلومات والبيانات التي تتيحها الحكومات للجمهور، مما يعكس مستوى الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، و وفقًا لتقرير معهد «V-Dem» السويدي لعام 2023، حلت ليبيا في المرتبة الرابعة مغاربيًا بمعدل 1.27 درجة على هذا المؤشر، الذي يتألف من 4 درجات.

تصدرت تونس الترتيب المغاربي بمعدل 3.25 درجة، تليها الجزائر بمعدل 3.15 درجة، ثم المغرب بمعدل 2.77 درجة، وأخيرًا ليبيا بمعدل 1.27 درجة.

بلا شك.. تعكس هذه الدرجات – الأرقام تفاوتًا كبيرًا في مستويات الشفافية بين الدول المغاربية، حيث تحتل تونس الصدارة بفضل قدرتها على توفير المعلومات الحكومية بشفافية أكبر، في حين تواجهُ ليبيا تحديات كبيرة في هذا الملف، وفق التقرير.

يمثل ترتيب ليبيا في المرتبة الرابعة إشارة إلى الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البيانات الحكومية. حتى تتمكنَ من تعزيزز الثقة بين المواطنين والحكومة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة.

وفيما يلي البيانات بالأرقام:

ليبيا الـ4 في مؤشر شفافية البيانات الحكومية مغاربيًا لـ2023:

«المؤشر عبارة عن 4 درجات»

– تونس: 3.25 درجة

– الجزائر: 3.15 درجة

– المغرب: 2.77 درجة

– ليبيا: 1.27 درجة

المصدر: معهد «V-Dem» السويدي