مؤسسة النفط تتوقعُ زيادة إنتاج شركة «مليتة» بـ30 ألف برميل يوميًا

تتوقعُ مؤسسة النفط زيادة إنتاج شركة مليتة بواقعِ 30 ألف برميل يوميًا، بناءً على مناقشات موسعة مع الشركة حول مشاريع النفط في الحقول البرية والمنصات البحرية.

ناقشتْ مؤسسة النفط مع شركة مليتة نشاطات الشركة للعام 2024 ومشاريعها الحالية والمستقبلية، بهدف تحقيق زيادة في الإنتاج تُقدر بـ 30 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى مناقشة ميزانية الشركة لعام 2025.

كما تم اطلاع مسؤولي المؤسسة على سير الأعمال الجارية في التركيبة البحرية (أ)، التي تهدف إلى نقل حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى مجمع مليتة الصناعي، مما يسهم في تعزيز استقرار تزويدات الغاز في المستقبل.

وشارك في الاجتماع مديرو الإدارات الفنية بالمؤسسة وأعضاء لجنة إدارة شركة مليتة، إلى جانب مختصين وفنيين وماليين من الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات تقنية ليبيا والجوف، والشريك الأجنبي شركة إيني الإيطالي