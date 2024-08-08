عقيلة صالح يلتقي بـ حماد ويسلمه قرار اعتماد الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

التقى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، مع أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية وذلك لتسليمة قرار اعتماد الميزانية العامة والتي تقدر 179 مليار دينار، والتي وصفت بأنها أعلى ميزانية لحكومة في تاريخ ليبيا.

متابعة أعمال الحكومة

وبحسب بيان الحكومة ناقش عقيلة مع حماد “آلية تنفيذ الموازنة، لكي تتمكن الحكومة من تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات”، وحث عقيلة على “بذل مزيد من الجهد في اهتمام الحكومة بالزراعة والثروة الحيوانية، وقطاع الصحة ودعمه بالإمكانات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية للمواطن الكريم، مع عرض التقارير العلمية والطبية الخاصة بانتشار مرض الأورام”.

واستعرض حماد على عقيلة، أبرز أعمال الحكومة خلال الفترة الماضية، والمشاريع المنجزة، وأكد حماد على متابعته الدقيقة قطاع الصحة، والعمل على توفير الخدمات اللازمة له، واستعداد الحكومة واهتمامها بجميع القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم، وذلك لاستقبال العام الدراسي الجديد.

ووفقا للبيان، ثمن عقيلة صالح، العمل البارز الذي تقوم به الحكومة، خاصة في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، عبر صندوق إعادة إعمار ليبيا، وبالشراكة مع القيادة العامة، وأشاد بكافة الجهود التي تبذل لتنمية مدن الجنوب، إلى جانب الجهود العظيمة لإعادة إعمار مدن الشرق المتضررة من عاصفة دانيال.

وصوت مجلس النواب، خلال جلسته الرسمية التي عقدها في 10 يوليو الجاري بمقره في مدينة بنغازي، على اعتماد أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضاف إليها مخصصا يقرب من 98 مليار دينار، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة، لينشب الخلاف بين المجلسين.