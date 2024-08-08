رئاسة «أركان القوات البرية»: تحركاتنا جاءت لتأمين وحماية الجنوب الغربي

أكدت رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني في بيان أن تحركات وحداتها نحو الجنوب الغربي تأتي ضمن الخطة الشاملة لتأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية والرقابة على الشريط الحدودي مع دول الجوار.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البرية أن هذه التحركات جاءت تنفيذًا لتعليمات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بهدف تعزيز الأمن على الحدود والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره.

كما أكدت أن هذا الانتشار العسكري يشمل المناطق المكلفة بتأمينها، وهي «سبها، غات، أوباري، مرزق، القطرون، براك الشاطئ، وإدري»، حيث تتواجد بالفعل وحدات الجيش الوطني.

ووفقًا للبيان، فإن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز الأمن في تلك المناطق ولا تستهدف أحدًا، بل تسعى لتأمين الحدود الجنوبية كجزء من اختصاصات الجيوش في كل دول العالم، خاصة في ظل توترات الأوضاع في دول الجوار.

وأضافت رئاسة الأركان أنها تابعت ردود الفعل المصاحبة لهذه التحركات، وأشارت إلى أن بعض البيانات الصادرة من بعض الأطراف تأتي في إطار الابتزاز السياسي والمالي الرخيص لاستغلال هذا الأمر الوطني للحصول على الدعم وفتح باب الفساد.

وطمأنت رئاسة أركان القوات البرية الليبيين بأن الهدف من تحرك القوات المسلحة هو حماية البلاد، داعيةً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف إلى تقويض الجهود الوطنية في البناء والإعمار والتنمية.