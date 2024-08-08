خوري تبحث في أنقرة آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا

بحثتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية – القائمة بأعمال رئيس البعثة، مع برهان الدين دوران، نائب وزير الخارجية التركي؛ آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

بدوره أكد برهان الدين دوران، نائب وزير الخارجية التركي، خلال لقائه مع خوري في أنقرة، دعم بلاده لعمل بعثة الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية والمضي قدماً بالبلاد نحو الانتخابات، بحسبِ بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي لقاْ منفصل… شدّدت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام – القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقتٍ سابق.. على أهمية تقديم الدعم المؤسسي للمفوضية العُليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء خوري بعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، إذ ناقش الطرفات سير العمل ومستجدات تنظيم انتخابات المجالس البلدية.

وأشادت خوري في تدوينة عبر منصة «أكس» «بنجاح المفوضية في تنفيذ الانتخابات البلدية حتى الآن، داعيةً إلى ضرورة مواصلة الدعم المؤسسي للمفوضية» بسحب التدوينة.

كما تضمن اللقاء مناقشة أهمية إجراء الانتخابات وضرورة توفير إطار عمل لإجرائها يكون قابلاً للتنفيذ.

وفي ظل التحرك السياسي الراهن، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت ليبيا ستشهد انتخابات رئاسية قبل نهاية العام في ظل الجهود الدولية والمحلية لتحقيق الاستقرار السياسي، إلا أن الوصول على هذا الاستحقاق يواجه مصفوفةً من التحديات بحسب خبراء.