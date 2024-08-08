تطبيق جديد من جوجل لتعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

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ليس من الضروري أن تمتلك جهاز كمبيوتر حديث ومدعم ببرامج تعديل الصور، كي تتحصل على صور عالية الجودة إذ أطلقت شركة (جوجل) مجموعة من أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي تطبيق (صور جوجل) Google Photos على الأجهزة المحمولة المؤهلة مجاناً، بعد أن كانت هذه الأدوات مطروحة حصراً لمستخدمي أجهزة Pixel التابعة لها.

تعرف على أدوات صور جوجل

المحرر السحري (Magic Editor):

أداة متعددة الاستخدامات تُمكن المستخدمين من تعديل الصور بدقة عالية. يمكنك من خلال هذه الأداة إزالة أي عناصر غير مرغوب فيها، تغيير الخلفيات، وضبط الإضاءة. هذه الميزات تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل صورهم إلى أعمال فنية بجودة احترافية.

الممحاة السحرية (Magic Eraser):

بفضل الممحاة السحرية التي صممت لتكون أداة سهلة الاستخدام، لمحو أي شوائب مزعجة في الصورة وجعلها أكثر وضوحاً واحترافية، إذ تتيح للمستخدمين الحصول على صور نظيفة وجذابة.

تحسين وضوح الصور غير الواضحة (Photo Unblur):

تعيد هذه الأداة وضوح الصور التي تبدو ضبابية أو غير واضحة. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين استعادة التفاصيل المفقودة في صورهم، مما يجعلها أكثر وضوحاً وجمالاً.

إضاءة الصور الشخصية (Portrait Light):

تسمح أداة إضاءة الصور الشخصية للمستخدمين بضبط الإضاءة في صور البورتريه، لتحقيق نتائج تضاهي الصور التي يتم التقاطها في الاستوديوهات الاحترافية.

تحرير متعدد الطبقات (Layered Editing):

بواسطة هذه الأداة يمكن للمستخدمين دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، المتعددة لإنشاء تعديلات معقدة ومخصصة، وتتيح للمستخدمين مزيداً من الحرية والإبداع في تحرير صورهم.

ولكي تتمتع بهذه الميزات الجديدة التي أطلقتها جوجل، وتحرير الصور على الهاتف المحول لابد أن تكون الجهاز تحتوي على ذاكرة «RAM» لا تقل عن «3GB» وتعمل بنظام «Android 8.0+» أو «iOS 15+».