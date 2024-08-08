انقسام عميق في مجلس الدولة حول إلغاء ورقة الاقتراع المصيرية

في خضم التوترات السياسية المتزايدة داخل أروقة مجلس الدولة، برز انقسام حاد داخل اللجنة القانونية التابعة له، بعد قرار إلغاء ورقة الاقتراع المثيرة للجدل. وأعلن أربعة أعضاء بارزين من اللجنة في بيان مشترك عدم مشاركتهم في الاجتماع الذي اتخذ فيه هذا القرار، مؤكدين رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”تجاوزات” بعض أعضاء اللجنة.

بيان يعكس الانقسام الداخلي

تضمن البيان المشترك لهؤلاء الأعضاء اعتراضًا شديد اللهجة على الطريقة التي تم بها الدعوة للاجتماع، مشيرين إلى أن الدعوة جاءت من بعض أعضاء اللجنة دون الحصول على موافقة أو حضور رئيس اللجنة القانونية، عادل كرموس. وقد اعتبر الأعضاء أن هذه الخطوة تتعارض مع الإجراءات القانونية المعمول بها في المجلس، وتشكل تهديدًا لوحدة المجلس واستقراره.

وأفاد البيان أن “مقاطعتنا لهذا الاجتماع جاءت رفضًا للخطوات غير القانونية التي تم اتخاذها من قبل بعض أعضاء اللجنة، ونؤكد أن هذه القضية الشائكة التي تهدد وحدة المجلس لا يمكن حلها إلا من خلال جلسة عامة يصوت فيها جميع الأعضاء لحسم الموقف.”

رئيس اللجنة القانونية يرفض المشاركة

أشارت مصادر لـ وكالة “أخبار ليبيا 24” إلى أن رئيس اللجنة القانونية، عادل كرموس، رفض حضور هذا الاجتماع الذي دعا إليه خالد المشري، أحد أبرز الشخصيات في المجلس، مشيرًا إلى أن عقد الاجتماع دون الحصول على موافقته يمثل مخالفة صريحة للإجراءات المتبعة.

بيان من أعضاء اللجنة القانونية بـ مجلس الدولة يعلن عدم مشاركتهم في اجتماع تم فيه إلغاء الورقة المثيرة للجدل، مؤكدين ضرورة عقد جلسة عامة لحسم القضية.

هذا الرفض من قبل كرموس يُظهر الانقسام العميق داخل اللجنة القانونية، والذي يعكس بدوره حالة الاستقطاب السياسي داخل مجلس الدولة. وبينما يصر المشري على عقد هذا الاجتماع ومواصلة الإجراءات، يرى كرموس ومعه أعضاء آخرون أن الخطوة كانت غير قانونية وتشكل تهديدًا لشرعية القرارات التي قد تصدر عن اللجنة.

الأزمة تحت المجهر: مصير القيادة المستقبلية للمجلس

تأتي هذه التطورات في وقت حساس حيث تتوجه الأنظار إلى ورقة الاقتراع التي يُعتقد أنها قد تحسم مستقبل القيادة السياسية للمجلس. وقد أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بين الأعضاء، حيث يرى البعض أنها مفتاح لحسم المعركة الانتخابية لصالح أحد الأطراف، بينما يرى آخرون أنها تمثل تهديدًا لاستقرار المجلس وتماسكه.

ومن هنا، أصر الأعضاء الذين قاطعوا الاجتماع على أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يكمن في العودة إلى القواعد الديمقراطية داخل المجلس، وذلك عبر عقد جلسة عامة يشارك فيها جميع الأعضاء لتصويت حاسم ينهي الجدل ويضع حدًا للخلافات المتصاعدة.

تحليل للمستقبل السياسي للمجلس

يمكن القول إن هذه الأزمة تُعتبر اختبارًا حقيقيًا لقدرة مجلس الدولة على التعامل مع الخلافات الداخلية وضمان الاستقرار السياسي. فالإلغاء الذي صدر عن الاجتماع الأخير يعكس حالة من التوتر وعدم الثقة بين الأعضاء، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة إذا لم يتم احتواؤه بسرعة.

إذا استمرت الانقسامات داخل المجلس، فقد نشهد تراجعًا في قدرة المجلس على اتخاذ قرارات هامة في المستقبل، مما يضعف دوره السياسي ويزيد من تعقيدات المشهد السياسي الليبي. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان مجلس الدولة قادرًا على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق توافق داخلي يعزز من دوره في المرحلة المقبلة.

ختاماً

إن ما حدث في اللجنة القانونية لمجلس الدولة ليس مجرد خلاف عابر، بل هو مؤشر على أعمق التحديات التي تواجه المجلس في هذه المرحلة الحرجة. ومع تزايد الضغوط الداخلية والخارجية على المجلس، فإن التوصل إلى حلول توافقية يصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ولعل الأيام القادمة تحمل في طياتها المزيد من التطورات التي ستحدد مسار هذا المجلس ودوره في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود في ليبيا.