انتعاش أسعار النفط العالمية بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

أخبار ليبيا 24

تستمر أسعار النفط في الارتفاع بعد أن شهدت هبوطاً كبيراً الذي سجلته لأول مرة منذ 7 أشهر، إثر التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط، والذي ألقى بضلاله على أسعار النفط العالمية.

ارتفاع أسعار النفط العالمية

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 23 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 78.56 دولار للبرميل، بعد أن كانت عند مستوى 76.57 دولار للبرميل وبالمثل ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.4%، إلى 75.52 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي، وهو السادس على التوالي، إذ انخفضت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض قدره 700 ألف برميل.

وانخفضت واردات الصين النفطية، إذ تعتبر الصين من أكبر الأسواق حول العالم وانخفض الطلب الصيني على النفط خلال الفترة الماضية،

وسجلت واردات الصين من النفط الخام في يوليو الماضي انخفاضًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022.

تراجعت الواردات بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 9.97 مليون برميل يوميًا؛ مرجعةً سبب الانخفاض الكبير إلى ضعف هوامش المعالجة وانخفاض الطلب على الوقود عالميًا.

بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام عن الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، 10.89 مليون برميل يوميًا أي أنها انخفضتْ بـــ 2.4% مقارنة مع معطيات العام الماضي، بحسب بيانات حكومية.