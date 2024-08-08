المنفي يلتقي بـ نورلاند ويبحثان إيجاد سبل للعمل بآلية مالية واضحة

أخبار ليبيا 24

التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، و تباحثا حول آخر مستجدات العملية السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، لاسيما مع توتر العلاقات السياسة الراهنة في المجلس الأعلى للدولة بعد إجراء الانتخابات الداخلية وانقسام المجلس ونشوب الخلافات.

بحث المستجدات السياسية في البلاد

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، شدد المنفي على “ضرورة العمل بآلية مالية واضحة لمتابعة الإنفاق وترشيده وزيادة الإفصاح والشفافية مع التأكيد على التمسك بالسيادة الوطنية في إدارة الموارد”.

وأضاف البيان أن “تمحور اللقاء حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، والدفع قدماً بالعملية السياسية، ومساعي الرئيس في التواصل مع كل الأطراف بهدف الوصول للانتخابات التي يطمح إليها كل الليبيين”.

ويجري نورلاند عدد من اللقاءات الدورية مع الأطراف السياسية، إذ في وقت سابق من اليوم التقى نورلاند في طرابلس كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والمكلف تسيير شؤون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، الطاهر الباعور، والقائم بالأعمال المصري تامر الحفني، والسفير التركي لدى ليبيا.

وكان قد التقى نورلاند مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عند زيارته لبنغازي الأيام القليلة الماضية، لمتابعة التطورات السياسية في البلاد، ومناقشة الميزانية الموحدة، التي اعتمدها النواب ورفضها المجلس الأعلى للدولة، لتتوتر العلاقات بين المجلسين.

وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز تواجدها في ليبيا، بعد أن بهت نفوذها وانخفض خلال الأشهر الماضية، لذا يجري نورلاند هذه اللقاءات الدورية بشكل مكثف مع كافة الأطراف السياسية.