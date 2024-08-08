المغرب يخصص 16.5 مليار درهم لدعم السلع

تعتزمُ الحكومة المغربية تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم أسعار غاز الطهي والسكر والدقيق خلال السنة المالية 2025، وذلك عبر صندوق المقاصة.

وأوضحتْ الحكومة المغربية في بيانٍ أن هذا المبلغ يمثل انخفاضًا بنسبة 2.37% مقارنة بالعام المالي الحالي، مما يعكس التوجه نحو ترشيد النفقات مع الحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ يُعتبر هذا الدعم جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويصب ضم جهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأكدتْ الحكومة المغربية أن هذه الخطوة تسعى لتخفيف الأعباء عن الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرةً إلى أن صندوق المقاصة سيلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

وفي سياقٍ منفصل…. كشفت الحكومة المغربية، عن تحقيق الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا بنسبة 30 في المئة وهو أعلى مستوىً في غضون ثلاثة أعوام.

وتمكنت المملكة المغربية من جذب استثمارات أجنبية تفُوق قيمتها المليار دولار، لكن هذا المستوى يعدّ منخفضًا بأكثر من النصف مسجلاً أدنى مستوى له من العام 2020.

وبحسبِ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حقق المغرب أعلى رقم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يناهز 4 مليارات دولار، وذلك خلال العام 2018.

وتمكنَ المغرب من جذب استثماراتٍ أجنبية قدرها 820 مليون دولار وذلك عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أبريل الماضي من العام 2024.