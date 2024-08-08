الكبير يبحث مع نورلاند التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إغلاق حقل الشرارة

بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع ريتشارد نورلاند، المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا؛ التداعيات الاقتصادية والمالية الناجمة عن إغلاق حقل الشرارة.

كما تضمّن نقاش الطرفين في طرابلس، مناقشة آخر مستجدات الميزانية الموحدة، وجهود المصرف المركزي في ترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى الإطلاع على ما طرأ في ملف توحيد الميزانية والمحافظة على استدامة الدولة، والتطورات في أنظمة الدفع الإلكتروني وآخرها إطلاق خدمة لي باي «LYPAY» للدفع الفوري.

كما تطرق الطرفان خلال مباحثتهما إلى تطورات المشهد السياسي في ليبيا، بحسبِ ما أعلنه المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي لقاءٍ منفصل… بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي في أنقرة، آلياتِ دعم جهود المصرف المركزي في مسار توحيد المركزي.

كما ناقش الطرفان خطط المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة والتوافق على توحيد الإنفاق العام وترشيده.

وتطرق الطرفان في أنقرة إلى مسألة دور المصرف المركزي والمؤسسات الأخرى في توحيد واستقرار ليبيا، بحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع كوفن بيقيتش، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا؛ مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الطرفان في طرابلس الميزانية الموحدة التي أقرّها البرلمان ودعم جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة.