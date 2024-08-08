السايح يطلع على آخر الاستعدادت لإطلاق الانتخابات البلدية

بحثَ عماد السايح، رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، مععضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام محمد قحيص، بالإضافة إلى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية في المفوضية، وفريق الدعم الدولي، في طرابلس؛ التحديات التي واجهتها المفوضية خلال مرحلة تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية.

كما ركز اجتماعُ السايح على جاهزية الإدارات الفنية للاستعداد للمرحلة المقبلة، التي تشمل توزيع بطاقات الناخبين وفتح باب الترشح، إذ من المقرر أن تبدأ المفوضية في تنفيذ هذه المراحل خلال الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المفوضية لاستكمال انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى، التي انطلقت خلال الفترة السابقة، حسب منشور المفوضية

وفيما سبق… أطلقتْ المفوضية العُليا للانتخابات، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي المخصص لقضاة الأمور الوقتية في المحاكم الجزئية، وذلك في مقر المعهد العالي للقضاء.

وبحسبِ ما نقلته المفوضية العُليا للانتخابات، تهدف ورشة العمل، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات القضاة المشاركين في مجال الطعون الانتخابية والجوانب المتعلقة بالانتخابات، مشيرةً في منشورٍ عبر منصة فيسبوك إلى أن هذا التدريب يأتي استجابة لمتطلبات العملية الانتخابية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ويهدف إلى تأهيل القضاة للتعامل بفعالية مع القضايا القانونية المتعلقة بالانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، بحسب منشورها.

وقالت المؤسسة إن البرنامج التدريبي يعكس التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمعهد العالي للقضاء بتطوير مهارات القضاة وضمان جاهزيتهم للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من ثقة المواطنين في النظام الانتخابي.